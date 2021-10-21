Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray , Lokomotiv Moskova deplasmanında. Liderlik koltuğundaki yerini koruyan Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile üst üste oynyacağı iki maçın ilkine Rusya'da çıkıyor. Sarı kırmızılılar, iki sınavdan en az 4 puan alarak zirvede kalmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv maçına yönelik idmanlarda hücum ve gol çalışmaları yaptırarak, Rusya'ya takımını kazanmak için getirdiğini göstermiş oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Rus ekibinin tüm zaaflarını ezberletti ve oyun planını da bu doğrultuda güncelledi.

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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Moskova’daki Lokomotiv Stadı’nda oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Lokomotiv Moskova - Galatasaray ilk 11'ler...

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mohamed

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 90. sınavını verecek

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki üçüncü maçında deplasmanda Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşılaşacak Galatasaray , teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 90. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 89 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 121 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

"Kupa 2"de galibiyet sayısında önde

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 22 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde Terim yönetiminde 22 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 10’unu kazanırken 9’unda ise berabere kaldı. Terim’in öğrencileri, futbolda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

UEFA Kupası’nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı. Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal’e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa’daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Galatasaray’da 2 eksik

Galatasaray’da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey’in Süper Lig ’in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova’ya karşı görev yapamayacak.

Moskova deplasmanına moralli gidiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak. UEFA Avrupa Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig’de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.

Moskova, 6 maçtır galibiyete hasret

Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi. Son galibiyetini Rusya Premier Lig’de 11 Eylül’deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.