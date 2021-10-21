Lokomotiv Moskova-Galatasaray CANLI

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun 3. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’ya konuk oluyor. İlk iki maçta 4 puan çıkartan ve lider durumda bulunan Galatasaray Moskova deplasmanında galibiyet arıyor. Son oynadığı 6 resmi maçta galibiyet alamayan Rusya ekibi ise Galatasaray karşısında kazanmak istiyor.

Maçtan önemli dakikalar

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı başladı.

16. dakikada Savunmanın arkasına doğru gönderilen topa Kerk hareketlendi. Muslera kalesini terkederek açıyı kapattı ve topa dokundu. Seken top Kerk'e çarpıp dışarıya gitti.

Karşılaşmada ilk 20 dakika golsüz geçilirken iki takım da rakip kalede tehlike yaratamadı.

37. dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Maradishvili'nin şutu yandan dışarıya gitti.

İki takımda ilk yarıda isabetli şut atamadı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Guilherme son anda kurtardı!

53. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı! sol kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun kale sahasına aşırttığı topa zor pozisyonda Nelsson vuruşunu yaptı. Kaleci Guilherme gole izin vermedi.

Babel direğe takıldı!

54. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Babel kafayı vurdu. Top direğe çarparak auta gitti.

58'de Galatasaray bu kez Mohamed ile gole yaklaştı. Sağ kanattan sıfıra inen Barış'ın ortasında Mohamed arka direkte kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

67'de hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem'in yerden vuruşunda top kaleci Guilherme'de kaldı.









Lokomotiv Moskova - Galatasaray 11'ler...

L.Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohammed

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olan Galatasaray, kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olan Galatasaray, kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda İttifak Holding Konyaspor 'u 1-0 yendikleri maçın kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını Lokomotiv Moskova karşısında sahaya sürdü.

Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çeken Terim, Rus ekibi karşısında bu futbolcuların yerine Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Ryan Babel'e formayı verdi.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ve Sacha Boey ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda yer almadı.

Barış Alper Yılmaz ikinci kez ilk 11'de

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ömer Bayram, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç???????, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne oturdu.

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.

Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya’nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray , liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio’ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.

Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya’yı ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda yapılacak maç TSİ 19.45’te başlayacak.

Galatasaray’da 2 eksik

Galatasaray’da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey’in Süper Lig ’in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova’ya karşı görev yapamayacak.

Moskova deplasmanına moralli gidiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak. UEFA Avrupa Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig’de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.

Moskova, 6 maçtır galibiyete hasret

Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi. Son galibiyetini Rusya Premier Lig’de 11 Eylül’deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.