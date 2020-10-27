Lokomotiv Moskova - Bayern Münih (CANLI)

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci haftada sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan birinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile Alman panzeri Bayern Munih karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında Atletico Madrid'i 4-0 gibi net bir skorla sürklase neden Bayern Munih deplasmanda da kazanarak gruplarda 2'de 2 yapmak istiyor. İlk maçta deplasmanda Salzburg ile 2-2 berabere kalan Lokomotiv Moskova ise sahasında ilk galibiyetini arayacak. Lokomotiv Central Stadium'unda oynanan ve TSİ 20:55'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanıyor.

Lokomotiv Moskova - Bayern Münih ilk 11'ler...

Lokomotiv Moskova: Marinato, Zhivoglyadov, Cerqueira, Corluka, Rybus, Ignatjev, Magkeev, Miranchuk, Smolov, Krychowiak, Ze Luis

Bayern Munih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Müller, Tolisso, Coman, Lewandowski

Ev sahibi takımda Slobodan Rajkovic, Bayern Munih'de ise Alphonso Davies sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemiyor.