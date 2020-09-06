Basketbol Federasyonu'nun Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine ING Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) katılmak isteyen Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarına 18 Eylül'e kadar süre vermesi, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a bayram sevinci yaşattı. Geçen sezon koronavirüs salgını yüzünden sonuç ilan edilmeden yarıda kalan Türkiye Basketbol Ligi'ni 24 maçta 19 galibiyetle lider Petkimspor'un yalnız ikili averajla gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fethiye, belirlenen mali ve idari kriterleri bu tarihe kadar yerine getirip teminat mektubu da sunduğu takdirde 26 Eylül'de start alacak Süper Lig'in 16'ncı takımı olacak.

TBL'den daha önce Petkimspor, Bakırköy Basket'in yerine BSL'ye alınmış, başvuru yapmasına rağmen teminat mektubu sunamayan normal sezon üçüncüsü Denizli Basket, lige dahil edilmeyince Tahkim Kurulu'nun yolunu tutmuştu. Fethiye Belediyespor Genel Sekreteri Yavuz Topateş, geçen sezon lig sıralaması gereği ilk hakkın kendilerinde olduğunu belirtip başvuru için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.