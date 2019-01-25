Lokman Gör: Kazanmaya çok yaklaşmıştık

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında 17. sıradaki Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve iki puan kaybetti. Siyah-Beyazlılar'da kaybedilen iki puanın yanı sıra oynan kötü futbol da taraftarı kahretti.

Mücadelenin ardından Erzurumspor'un tecrübeli savunmacısı Lokman Gör, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Lokman'ın maç sonu açıklamaları:

"Gerçekten tüm takım arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ederim. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Deplasmana Beşiktaş'a karşı nasıl oynanır derseniz bu şekilde oynanırdı. Kazanabilir miydik? Kazanabilirdik, çok yaklaşmıştık. Duran toptan basit bir gol yedik."

"Hafta içi burada nasıl kazanabiliriz diye çok çalışmıştık. Meyvesini aldık, 1 puan kazandık. Çok sevinçliyiz ama sadece bir puan aldık, haftaya Rize maçına çok iyi hazırlanıp içeride kazanmamız gerekiyor artık. Üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz."

"Burak Abi'ye karşı oynamak her zaman güzel, Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri. Takım halinde iyi oynadık ama bireysel oyunumu seyircinin takdirine bırakmak istiyorum."