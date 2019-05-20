Lokman Gör isyan etti! 'Ne istiyorsunuz bizden!'

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Moses'ın 58. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 3 maça taşıdı. Ateş hattında kalan BB Erzurumspor'un ligde kalması için son hafta Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un ise puan kaybetmesi gerekiyor.

Mücadelenin ardından Erzurumspor Kaptanı Lokman Gör, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kaptan'ın maç sonu açıklamaları:

"Bizi bu ligde istemediler, futbola değinmek istemiyorum. Taraftarımızdan, camiamızdan özür diliyoruz. Onları boynu bükük yolladığımız için çok üzgünüz. Bugünkü penaltı, inanılır gibi değil. 1, 2, 3, 5 değil bu sezon başından beri."

"Ne istiyorsunuz bizden, amaç ne? 5 dakika geçmiş aradan sonra penaltı veriyor. Rize'de aynısı oldu, Kasımpaşa'da aynısı oldu. 1 değil, 2 değil, ayıp yani, çok üzgünüm."