Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer dönemi son derece hareketli geçiyor. Birçok takım kadrolarını takviye etti ama sezonun bombasını patlatan Çaykur Rizespor oldu. Kısa süre öncesine kadar adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Loic Remy, önce gece geç saatlerde özel bir uçağın kapısında çekildiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşarak yorum bölümüne Türk bayrağı koydu. Dünyaca ünlü forvetin bu paylaşımı büyük ses getirdi.

Önce Sivasspor’un Remy’yi Türkiye’ye getirdiği öne sürüldü ancak kısa süre sonra müthiş transferin Çaykur Rizespor’un işi olduğu anlaşıldı. Fener’e karşı sahada Karadeniz ekibi, titizlikle yürüttüğü görüşmeler sonucunda dünyaca ünlü golcü ile her konuda anlaşmaya varıp Türkiye’ye getirdi. Loic Remy dün önce detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.

Fransız oyuncu daha sonra kendisi için düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Remy’nın ligin ilk haftasındaki Fenerbahçe maçında sahada olması bekleniyor.

‘Fenerbahçe’yle de görüştüm tercihim Rize oldu’

Loic Remy, imza töreninde transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü yıldız birçok takımdan teklifler aldığını söyleyerek, “Fenerbahçe ile de görüştüm. Pek çok kulüp benimle sözleşme imzalamak istedi ama benim tercihim Rize oldu. Çünkü bana sunulan projeye inanıyorum ve güveniyorum. Lille’deki arkadaşlarım Yusuf ve Zeki’den de fikir aldım. Türk halkı çok sabırlı, burada bunu gördüm. Bu büyük kararı almamda bu da etkili oldu” diye konuştu. Kendisinden beklentinin yüksek olduğunu dile getiren 33 yaşındaki golcü, “Zoru severim. 6 aydır futbol oynamıyorum. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

453 milyon TL’lik adam

33 yaşındaki Remy, Lyon altyapısından yetişti. Burada iki lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra önce Nice’e sonra Marsilya’ya transfer oldu. 2013’te QPR ile Premier Lig kapısından giren tecrübeli yıldız Newcastle’a kiralandı, ardından Chelsea’ye imza attı. Loic Remy burada şampiyonluk sevinci yaşadı. Sonrasında Crystal Palace, Las Palmas ve Getafe formaları giyen Fransız oyuncu, son iki sezonu Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in takımı Lille’de geçirdi.

33 yaşındaki yıldız 31 kez Fransa Milli Ta kımı’nın formasını giydi, 7 gol attı. Kulüpler, Remy’yi kadrolarına katmak için şimdiye kadar 52 milyon Euro (453 milyon TL) kiralama ve bonservis ücreti ödedi.