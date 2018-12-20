Logitech G, geçtiğimiz aylarda LIGHTSPEED teknolojisine ve HERO sensöre sahip yeni G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Mouse’u piyasaya sundu. Kablolu farelerden daha hızlı bir oyun deneyimi sunmak için Logitech G’nin özel LIGHTSPEED teknolojisini kullanan Logitech G305, HERO sensörü sayesinde yeni nesil performans ve önceki nesil farelerden 10 kat daha fazla güç verimliliği sunuyor.

Çoğu kablolu fareden daha hızlı bir tepki süresi (1ms) olan ürün, Logitech Gaming Software kullanıldığında 200-12000 DPI arasında dört ayrı düzeye ayarlanabiliyor ve bu DPI geçişi de farenin üzerindeki tuş yardımıyla kontrol edilebiliyor. Logitech'in HERO adını verdiği optik sensörün hemen her yüzeyde yüksek bir hassaslıkla çalıştığını da belirtelim.

Ürünün tek eksi yanı ise daha çok sol elini kullananları ilgilendiriyor. Logitech G305 yapı itibarıyla solaklar için de uygun gibi gözükmesine rağmen farenin sağ tarafında herhangi bir tuş bulunmuyor, bu da sol elini kullananlar için ergonomiyi düşüren bir unsur. Tek kalem pille çalışan fare, pil değiştirmeye gerek kalmadan 250 saate kadar çalışabiliyor, bu da günlük ortalama kullanımda bir ayı rahatlıkla görebilirsiniz demek.

HERO sensörünün uzun pil ömrü sayesinde performans modunda 250 saate kadar oyun oynanabiliyor. Ayrıca, Logitech Gaming Software’daki dayanıklılık modu ile gecikme hızı 8ms'ye düşürülerek, pil ömrü dokuz aya çıkarılabiliyor.

Ürünün ağırlığı ise 100 gramı geçmiyor. Fiyatı ise 299 TL.

DHA