Logitech G305 Kablosuz Oyun Mouse’u Türkiye’de!

Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, Haziran ayında tanıttığı LIGHTSPEED teknolojisine ve HERO sensöre sahip yeni G305 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Mouse’u piyasaya sundu. Kablolu farelerden daha hızlı bir oyun deneyimi sunmak için Logitech G’nin özel LIGHTSPEED teknolojisini kullanan Logitech G305, HERO sensörü sayesinde yeni nesil performans ve önceki nesil farelerden 10 kat daha fazla güç verimliliği sunuyor. Logitech G305, sektör öncüsü HERO sensörüyle kullanıcılarına yüksek oyun performansını sunuyor.

Hızlandırma ya da yumuşatma olmadan, olağanüstü duyarlılık ve doğruluk sunan, yüksek güç verimliliğine sahip sensör, 12000 DPI'a kadar duyarlılık ve 400 IPS hassasiyet değeriyle öne çıkıyor. Üründe bulunan ultra hızlı LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi ise 1ms'lik gecikme oranıyla uçtan uca optimize kablosuz bağlantı, yüksek rekabet için hızlı tepki süresi, güvenilirlik ve kablolu mouselardan daha hızlı bir performans sunuyor.

Yüksek güç verimliliğine sahip HERO sensörünün uzun pil ömrü sayesinde, performans modunda 250 saate kadar oyun oynanabiliyor. Ayrıca, Logitech Gaming Software’daki dayanıklılık modu ile gecikme hızı 8ms'ye düşürülerek, pil ömrü dokuz aya çıkarılabiliyor. Logitech G305, hafif mekanik tasarımı, ultra verimli pil kullanımı ve yüksek manevra kabiliyeti için 99 gramlık ağırlığı sayesinde dayanıklılık ve rahatlığı bir araya getiriyor.

DHA