Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki lider markası Logitech G, klasik tasarımı ve yüksek performansıyla dikkati çeken oyuncu mouse’u G102 LIGHTSYNC’i tanıttı. Uygun fiyatıyla büyük beğeni toplayan G102, hem erişilebilir hem de kaliteli mouse arayan oyun tutkunları için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G102, Logitech G HUB aracılığıyla tamamen yapılandırılabiliyor. 8000 DPI’a kadar ayarlanabilen yüksek hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor.

8 kat daha hızlı

LIGHTSYNC teknolojisi ayrıca yeni nesil RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. G102, yaklaşık 16,8 milyon renkten oluşan bir yelpaze ile kullanıcılarına aydınlatma animasyonlarını ve efektlerini diğer Logitech G aygıtları ile senkronize etme imkânı veriyor. Sıradan mouse’lardan 8 kat daha hızlı olan G102, kusursuz bir oyun deneyimi vadediyor.