Logan Eggleston Galatasaray HDI Sigorta’da!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada," Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli smaçör Logan Eggleston’ı kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2000 doğumlu, 185 boyundaki Amerikalı oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.Logan Eggleston’a kulübümüze hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.





Logan Eggleston kimdir?

2018 yılından beri mezun olduğu Texas Üniversitesi’nin formasını terleten başarılı oyuncu, NCAA Kolej Ligi’nin son şampiyonu olan ekibin kadrosunda yer alarak yılın en değerli oyuncu seçilmişti.