Ljajic’ten iddialısı yok!

16 mücadelede forma giyip 1 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısına damga vuracağını söyledi. Kara Kartal’ın Antalya kampında dün basın mensuplarına konuşan Ljajic, “Geçen sezonun ilk yarısı ve ikinci yarısındaki performanslarım ortada...

Bu sezon da öyle olacak” iddiasında bulundu. Ljajic, geçen sezonun ilk yarısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemiş, ikinci yarıda ise 16 maçta 7 gol atıp 10 da asist yapmıştı.

Orhan Yıldırım

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