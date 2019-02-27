Ljajic: Tribünde kahroldum

Yeni Malatya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Fenerbahçe derbisini locadan izleyen Adem Ljajic, hem çok üzgün hem de pişmandı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 08:28
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Ljajic: Tribünde kahroldum

Boşnak asıllı Sırp oyuncu, hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Malatya maçında bütün takım arkadaşlarım bana uyarılarda bulundu. 'Aman kart görme' dediler ama ben golü attıktan sonra bu uyarıları unuttum ve kartlık hareket yaptım. Oysa en çok istediğim şey derbide oynamaktı. 3-0'dan 3-3 olması bizim açımızdan kötü oldu. Kazanmak istiyorduk. F.Bahçe gol attıkça tribünde kahroldum."

GARY MEDEL: ZAMANI GELİNCE DÜŞÜNÜRÜM

F.Bahçe derbisinde forma giymeyen Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, geleceği hakkında konuştu. Pitbull lakaplı oyuncu, "Takımla birlikte sahada olmak size ayrı bir fayda sağlıyor ancak idmanda sıkı çalışırsanız kaliteniz kaybolmaz. Beşiktaş ile bir yıl daha kontratım var... Beşiktaş'ta yeniden oynamak için hazır olacağım. Geleceğimle alakalı ne istediğimi bilmiyorum. Zamanı gelince düşünürüm" ifadesini kullandı.

(Sabah)

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