Ljajic forvetlerden beklentisini açıkladı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Adem Ljajic, Beşiktaş Dergisi’ne çok özel açıklamalarda bulundu.

Ljajic'in açıklamalarının bir bölümü şöyle;

Eski Yugoslavya’da çok büyük oyuncular yetişti. Çok büyük karakterli oyuncular arasında birçok önemli futbolcu hepimize esin kaynağı oldu. Ama benim çocukluğumda en büyük idolüm şu anda tekrar Partizan’a dönen Sasa İliç’ti. Şu anda 22 numaralı formayı giymemin sebebi de odur. Küçükken çok büyük bir Partizan taraftarıydım. Tribüne gidiyor, maçları kaçırmıyordum. Hayattaki en büyük idealim ve hayalim de Patizan forması giymekti ve bunu başardım. Önce altyapıda sonra A takım seviyesinde bunu gerçekleştirdim. İtalya’da oynadım, çok büyük kulüplerin formasını giydim. Şimdi de öyle büyük bir takımın oyuncusuyum. Benim forvetlerden en büyük beklentim; oyuna katılabilen, ikiye birlerde pas alışverişinde bulunabilen özellikte olmaları. Herkes tabii ki forvetlerden gol bekler. Ben Higuain gibi, Benzema gibi orta saha oyuncularıyla iletişim kurabilen forvetlerle oynamayı daha çok seviyorum.





“Futbol hayatımda çok büyük derbiler oynadım. Partizan-Kızılyıldız, Inter-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Torino gibi derbilerde forma giydim. Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin atmosferi de çok güzeldi. Ortam o yoğunluğu size hissettiriyordu. O atmosferi yaşamaktan oldukça keyif aldım.”





“Beşiktaş’taki taraftarın bizlere sunduğu atmosfer Sırbistan’daki gibi heyecan verici. Sırbistan’da da, Beşiktaş’ta da taraftarlar doksan dakika hiç durmuyorlar. Bu bir futbolcunun maça tamamen konsantre olması için çok iyi bir tetikleyici etki yapıyor.”