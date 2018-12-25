Ljajic ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Sırp yıldız Adem Ljajic hakkında Beşiktaş'ta mutsuz olduğu ve devre arasında İtalya'ya geri döneceğine ilişkin haberler çıkmıştı.

Ljajic'in menajeri Mirsad Türkcan, yıldız futbolcuyla ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Türkcan'ın açıklamaları şöyle;

İtalya basınında çıkan haberleri yalanlayan Mirsad Türkcan; "Adem hakkında İtalya'da çıkan haberler doğru değil. Adem için en önemli olan şey taraftarlar birleşmesi ve Beşiktaş'ın daha iyi olmasıdır. Her oyuncu geldiği ilk yıllarda adaptasyon sorunu yaşayabilir. Adem de bu dönemden geçti. Her geçen gün daha iyi olacaktır. " dedi.

Herhangi bir görüşmemiz olmadı

Ljajic'in uzun yıllar Beşiktaş forması giymek istediğini söyleyen Türkcan; "Beşiktaş yönetimi ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Adem uzun yıllar Beşiktaş forması giymek istiyor. İnşallah da öyle olur." ifadelerini kullandı. (Haber 1903)