Ljajic 129 gün sonra as kadroda

Siyah-Beyazlılar’ın mevcut kadrosunda performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Adem Ljajic, yeni yılda bambaşka bir görüntü içerisine girmişti. Özel hayatında yaşadığı sorunları profesyonel futbol kariyerine yansıtması sebebiyle performans olarak oldukça geriye giden ve formayı unutan Sırp futbolcu, 21 Ocak’taki Karagümrük maçıyla yeni bir başlangıca imza atmıştı. Ardından sırasıyla Göztepe ve Trabzon mücadelelerinde sonradan oyuna dahil olan Ljajic, dünkü Antalyaspor müsabakasına ise ilk 11’de çıktı.

Varlık göstermekte zorlandı

27 Eylül’deki Konyaspor karşılaşmasının ardından tam 129 gün sonra as kadroya dönen Ljajic, varlık göstermekte zorlandığı ilk yarının ardından 57’de yerini Bernard Mensah’a bıraktı. Tecrübeli futbolcu, oyunda kaldığı süre boyunca 51 kez topla buluştu ve 38 pas yaptı. Yüzde 90’lık isabet tutturan Ljajic, kaleye biri isabetli 2 şut göndererek oyunu tamamladı.



