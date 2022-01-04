Liverpool akademisinden yetişen 20 yaşındaki Morgan Boyes, FA Cup ve EFL Cup'ta forma giyerken Jürgen Klopp yönetiminde Premier Lig'de forma şansı bulamadı.
Liverpool'un internet sitesinde yapılan açıklamada, Liverpool, Morgan Boyes'in İskoç Premiership kulübü Livingston'a kalıcı transferini doğrularken gelecekteki kariyeri için başarılar diledi.
Boyes Liverpool formasıyla çıktığı ilk maç, 2019-20 EFL Cup'ta Aston Villa'ya 5-0 yenildikleri ve o yılın ilerleyen tarihinde FA Cup'ta Shrewsbury Town'a karşı takım kadrosunda yer aldı.
Morgan Boyes, 32 maçta 1 gol atarken 1 da asist kaydetti.