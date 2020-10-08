Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri, koronavirüsü yendi

İsviçre Futbol Federasyonu, koronavirüs testi pozitif çıkan Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri'nin 2. testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

08 Ekim 2020, Perşembe 20:16 Son Güncelleme:
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Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri, koronavirüsü yendi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı. İsviçre Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncuya yapılan ikinci Kovid-19 testin sonucu negatif çıktı.

Shaqiri’nin, İsviçre’nin UEFA Uluslar Ligi’nde İspanya ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer alacağı belirtildi.

Oyuncunun milli takım kampında 2 gün önce rutin kontrolleri sırasında yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı.

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