İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mohamed Salah, kulüple devam eden sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşmesini uzatma konusunda emin olup olmadığı sorusuna, "Evet diyemem, hayır da diyemem ama ne istediğimi daha önce defalarca söyledim. Şu anda kontratımın ayrıntılarına inemem, çünkü bu hassas bir durum. Takımın kazanması gerekiyor ve kontratım hakkında konuşamam. Sadece takıma odaklanıyorum, o kadar." sözleri ile cevap verdi.

"İnsanların bilmediği pek çok şey"

Sözleşme görüşmeleri hakkında insanların bilmediği çok şey olduğunu da belirten yıldız futbolcu, "Söylenecek pek bir şey yok ama dürüst olmak gerekirse, insanların bilmediği pek çok şey olduğunu söyleyebilirim. Bencil olup durumum hakkında konuşamam. Takım için en önemli dönemdeyiz, bu yüzden sadece takım hakkında konuşmalıyım, takıma odaklanmam gerekiyor ve bu en önemli şey. Söyleyebileceğim tek şey bu. Umarım daha iyimser olacağız ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

Maaş talebi çok yüksek

Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salah'ın kulüple olan sözleşme uzatma görüşmeleri bir süredir devam ediyor. Daha önce çıkan iddialara göre Mısırlı yıldız ile Liverpool, futbolcunun haftalık 500 bin Sterlin'lik maaş talebi nedeniyle henüz anlaşmaya varabilmiş değil.

Bu sezon 38 maçta forma giyen Salah, 28 gol ve 10 asistlik performansa imza atmıştı.

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