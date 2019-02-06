Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah, takımının hafta sonunda West Ham United ile oynadığı Premier Lig maçında islamofobik bir saldırıya maruz kaldı.

26 yaşındaki futbolcuya bir köşe vuruşu esnasında West Ham tribününde oturan bir kişi tarafından "Salah, si.......n Müslüman'ı. Si.......n Müslüman a...ğı. Si...r git!" şeklinde küfredildi.

Sosyal medyada büyük tepki çeken bu küfürlerin ardından West Ham kulübü, bir açıklama yayımlayarak küfreden kişinin bulunması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada "West Ham United, kapılarını herkese açmış bir futbol kulübüdür. Cinsiyeti, yaşı, ırkı, dini, inancı, cinsel tercihleri her ne olursa olsun herkes stadımızda sıcak bir şekilde karşılanır. Bunu çiğneyenler ise kendini poliste bulur ve bir daha stadımıza giremez." ifadelerine yer verildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler