Liverpool'un yıldız ismi Sadio Mane’nin evi soyuldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Sadio Mane’nin evi soyuldu.

21 Şubat 2019, Perşembe 12:17
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Liverpool'un yıldız ismi Sadio Mane’nin evi soyuldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Sadio Mane’nin evi soyuldu.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Senegalli futbolcunun evinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde salı günü Bayern Münih ile oynadıkları maç sırasında soyulduğu kaydedildi.

Soygun sırasında evde kimsenin olmadığı, hırsızların cep telefonu, saat ve araba anahtarlarını çaldığı basına yansıdı.

Liverpool’un 2017 yılının Kasım ayında Şampiyonlar Ligi’nde Maribor ile oynadığı maç sırasında da Mane’nin evine hırsız girmişti.

AA

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