Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, önceki gün İngiliz devi Liverpool'a kiralık olarak imza atmıştı. 1.5 milyon Pound kiralama ve sezon sonunda 18 milyon Pound satın alma opsiyonuyla Kırmızılar'ın yolunu tutan Ozan, yeni takımında daha önce Sadio Mane (Şu an 10 numarayı giyiyor.), Fernando Morientes, Ryan Babel ve Stewart Downing'in giydiği 19 numaralı formayla mücadele edecek. Sporculara karantina uygulaması olmadığı için Ozan, testinin negatif çıkması durumunda takımda yer alabilecek. Liverpool, bugün Brighton'la, 7 Şubat'ta da Manchester City ile karşılaşacak. 20 yaşındaki Milli futbolcumuz, sezonu kapatan Joel Matip'in yokluğunda Liverpool savunmasına adeta ilaç gibi gelecek.

'Van Dijk en iyisi...'

Transferi sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten genç stoper, "Çok gururluyum, çok mutluyum. İnşallah ülkemi, Liverpool'da en iyi şekilde temsil edeceğim. Çok heyecanlıyım. Bir an önce gidip takıma katılmak, maçlara çıkmak, hocamla tanışmak istiyorum. David Wagner ile 1.5 sene çalıştık, sağolsun hakkımda Klopp'a çok güzel şeyler söylemiş. Van Dijk zaten dünyanın en iyisi, onunla birlikte aynı formayı giymek, birlikte tandem oluşturmak benim için rüya gibi bir şey. Teknik olarak detaya girmek istemiyorum ama birbirimize uyum sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

'İsmini duyunca tereddüt etmedi'

Schalke 04, Ozan Kabak'ın ayrılışı sonrasında sosyal medyadan, "Sana gelecekte her şeyin en iyisini ve başarılarının devamını dileriz" mesajını paylaştı. Alman ekibinde yakın zamanda hocalık koltuğun oturan Christian Gross da, "Ozan, Liverpool’un ismini duyduğunda çok tereddüt etmedi ve kulübe transferin gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını rica etti" açıklamasını yaptı.

Klopp'tan övgü dolu sözler

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak transferi sırasında arkadaşı olan Schalke'nin eski hocası David Wagner'le görüştüklerini söyledi. Klopp, yeni oyuncusu için "David, onun hakkında zaten çok çok olumluydu. Olgun ve geleceğin takım kaptanı olduğunu söyledi. Schalke kötü durumdaydı ve onu transfer etmek adına harekete geçmek için gerçekten iyi bir andı. Çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Kasapoğlu: Yolun açık olsun...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak'ı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Kasapoğlu, Kırmızılar'la özdeşleşen ve her maç önce tribünde söyledikleri şarkıya atıfta bulunarak, "Yolun açık olsun Ozan. Asla yalnız yürümeyeceksin!" diye yazdı.

Galatasaray'dan tebrik mesajı

Galatasaray, altyapısından yetişen eski futbolcusu Ozan Kabak’ı, Liverpool’a transferinden dolayı tebrik etti. Liverpool’un transferi açıkladığı Twitter paylaşımı üzerinden verilen mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi’nde başlayan yolculuk Liverpool’da devam ediyor. Başarılar seninle olsun Ozan Kabak. Bu gurur hepimizin" ifadelerine yer verildi.