Liverpool'un yeni transferi Alcantara Koronavirüse yakalandı!

Liverpool, Bayern Münih'ten yeni transferi Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

29 Eylül 2020, Salı 20:47 Son Güncelleme:
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Liverpool'un yeni transferi Alcantara Koronavirüse yakalandı!

Liverpool, Bayern Münih'ten transfer edilen Thiago Alcantara'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yıldız futbolcunun kendisini izole ettiği belirtilirken bu süreçte tüm protokollere uyulacağı kaydedildi.

İngiliz basını, Liverpool'un İspanyol futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve Bayern Münih'e 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini iddia etmişti. 2013 yılında Bayern Münih'e transfer olan Thiago, takımıyla 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez de lig şampiyonluğu yaşadı. Alman ekibinde toplamda 235 karşılaşmada forma giyen Thiago, 31 gol kaydetti.

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