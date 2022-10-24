Liverpool, İngiltere Premier Ligi'nin geride kalan 11 haftalık bölümünde beklentilerin gerisinde kaldı. Bu süreçte oynadığı maçlarda 16 puan toplayan İngiliz ekini lihde sekinci sırada yer alıyor.

Lider Arsenal'in 12 puan gerisinde kalan Liverpool şimdiden transfer çalışmalarına başladı.





KLOPP'UN GÖZÜ ONDA

Liverpool'un Alman menajeri daha önce çalıştığı ve Bundesliga'da şampiyonluklar yaşadığı Borussia Dortmund'un genç yıldızını transfer etmek istiyor.

İspanyol SPORT'ta yer alan habere göre, Liverpool, Alman ekibinin 17 yaşındaki yıldızı Youssoufa Moukoko'yu transfer etmek isteyen kulüpler arasında ilk sırada yer alıyor ve diğer takımlara göre daha avantajlı durumda...

İSTEYEN BAŞKA KULÜPLER DE VAR

Genç yıldızın bu sezon gösterdiği performanstan etkilenen Klopp, oyuncuyu Liverpool'a getirmek istiyor, ancak Dormtund ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Moukoko'yu isteyen başka kulüpler de var.

Barcelona, Real Madrid ve PSG de 17 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden transfer etmenin planlarını yapıyor.





Moukoko bu sezon Borussia Dortmund formasıyla sahaya çıktığı 16 maçta dört kez gol sevinci yaşarken, beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.