24 yaşındaki savunma oyuncusu Joel Matip veya Virgil van Dijk rekabetinde ikinci planda kalırken Ibrahima Konate'nin takıma katılmasından sonra Liverpool'dan ayrılma kararı aldı.
Phillips, geçen sezon Liverpool'un savunma krizi sırasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekse de bu sezon Premier Lig'de takımı adına süre alamadı.
Phillips, Liverpool formasıyla çıktığı 24 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.
https://twitter.com/afcbournemouth/status/1488180274890301444?cxt=HHwWiICj6eiEiqcpAAAA