Premier Lig'de bu sezon inanılmaz bir performans sergileyen ve şampiyonluğa sadece iki galibiyet uzakta bulunan Liverpool'un rekor hayali suya düştü. Normal fikstürde Everton ve Crystal Palace maçları ile 21 Mart 2020 tarihinde şampiyon olup tarihe geçme şansı corona virüs salgını nedeniyle yitirdi. Premier Lig'de maçlar aksi bir karar çıkmazsa 4 Nisan tarihinde başlayacak.

Liverpool, aksi bir karar çıkmazsa 4 Nisan 2020 tarihinde ilk maçına çıkacak ve 11-12 Nisan 2020 tarihinde ise şampiyon olabilir. Bu sonuç ise sadece iki gün ile rekor getirebilir. Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım Manchester United olmuştu. Efsanevi teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United, 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.



