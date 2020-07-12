Liverpool’un rekoru tarih oldu!

İngiltere Premier Lig Şampiyonu Liverpool, sahasında Burnley ile berabere kaldı, 24 maçlık iç saha galibiyet serisi sona erdi. Robertson’ın 34’te attığı golle devreyi önde bitiren Kırmızılar, Jay Rodriguez’in 69’daki golüne engel olamadı.

1-1’lik skorla 58 maçlık Anfield Road’daki yenilmezliğini sürdüren ve 93 puana ulaşan Liverpool, Manchester City’nin 100 puanlık sezon rekorunu geçmek için son 3 haftada; Arsenal ve Newcastle deplasmanları ile içerideki Chelsea maçlarını kazanmak zorunda.

Öte yandan Premier Lig’den düşen ilk takım Norwich oldu.