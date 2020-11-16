İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara transferi sornası yeni bir ismi daha kadrosuna katabilir. Standard'da yer alan habere göre Bayern Münih ile sözleşmesini sezon sonunda tamamlayacak olan David Alaba, yeni sezonda Liverpool forması giyebilir.

Bayern Münih ile henüz sözleşme uzatmamış olması Alaba'nın takımdan ayrılmasına yönelik söylentileri artırmış durumda. Liverpool'un yanı sıra Chelsea ve Manchester City gibi Premier Lig ekiplerinin, oyuncuyla ilgilendikleri belirtilen Barcelona ve Real Madrid'e göre maddi anlamda daha iyi teklifler sunabilecekleri aktarılmakta.