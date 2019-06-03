Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı. Tottenham’ı 2-0 yenerek kupayı kaldıran Liverpool, İngiltere'ye döndü.

Uzun yıllar sonra kupayı tekrar müzesine götürme başarısı gösteren Liverpool, Madrid’deki kutlamaların ardından, İngiltere'ye döndü ve zaferi taraftarıyla kutladı. Özel olarak hazırlanan otobüslerle şehri turlayan futbolcular taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi Kupasıyla atılan zafer turunda yüz binlerce tarafar eşliğinde şehir kırmızıya büründü. Madrid’de Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool’un gollerini maçın 2. Dakikasında Mohamed Salah (P) ve 87. Dakikasında ise Divock Origi kaydetti. Böylece Şampiyonlar Liginde en fazla final oynayan İngiliz takımı Liverpool, 6. Kez kupayı kaldırdı.



