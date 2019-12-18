Dünya futbolunda ender gerçekleşecek olaylardan biri Liverpool’un başına geldi. Premier Lig, İngiltere FA Cup, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Lig Kupası derken bir de Katar’da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası’nda mücadele eden Kırmızılar’ın takviminde maçlar birbirleriyle çakıştı. Takvimde Liverpool, dün İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Aston Villa ile karşılaştı ve sahadan 5-0 yenilgiyle ayrıldı. Aston Villa'nın golleri, Hourihane, Boyes (k.k), Kodija (2) ve Wesley'den geldi.

Liverpool, bu akşam da 20.30’da Katar’da yarı finalde Monterrey’in karşısına çıkacak. Teknik direktör Jürgen Klopp, Lig Kupası’ndaki rakipleri belli olmadan önce Dünya Kupası için davet aldıklarını belirterek, Katar’a geldiklerini ifade etti.

Stadı erken terk ettiler...

Bu yüzden de A Takım İngiltere’de olmayınca onların yerine, Aston Villa karşısında gençlerden oluşan teknik direktör Neil Critchley yönetimindeki U23 Takımı boy gösterdi. Klopp ise dün öğlen saatinde katıldığı basın toplantısında, “Önce diğer yarı finali statta izleyeceğiz, daha sonra Aston Villa maçını televizyondan izlemek için stattan erken ayrılıp, otelin yolunu tutacağız” açıklamasını yaptı.