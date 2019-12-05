Geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool, önümüzdeki hafta FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. 18 ARALIK - 21 aralık tarihleri arasında oynanacak turnuva için Klopp 23 kiilik kadrosunu belirledi.

İşte Liverpool'un FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosu

Alisson, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Keita, Firmino, Sadio Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Origi, Jones, Alexander-Arnold, Elliott, Williams.