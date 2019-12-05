Liverpool'un FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak Liverpool takımının bu turnuva için 23 kişilik kadrosu belli oldu. Salah, Mane, Firmino, Van Dijk gibi tüm önemli oyuncular kadroya dahil edildi.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool, önümüzdeki hafta FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. 18 ARALIK - 21 aralık tarihleri arasında oynanacak turnuva için Klopp 23 kiilik kadrosunu belirledi.
İşte Liverpool'un FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosu
Alisson, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Keita, Firmino, Sadio Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Origi, Jones, Alexander-Arnold, Elliott, Williams.