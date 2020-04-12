Liverpool’un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi

İngiliz basınında yer alan haberlerde, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki İskoç futbol adamının tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

The Sunday Post’a görüşlerini aktaran Dalglish, tedavi gördüğü hastanedeki sağlık çalışanları için "Kesinlikle mükemmeller." ifadesini kullanarak, "Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Salgın sürecinde ülkeye yardım edebilmeleri için herhangi bir zarar görmeden çalışabilmelerini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA