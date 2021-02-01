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Liverpool'un Caleta-Car transferine Marsilya'dan son dakika engeli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpol, savunma hattına takviye adına Marsilya'dan Duje Caleta-Car'ı kadrosuna katmak istiyordu ki oyuncu İngiltere'ye doğru yola çıkmaya hazırlanırken Marsilya, son anda teklifi reddetme kararı aldı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Liverpool'un Caleta-Car transferine Marsilya'dan son dakika engeli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, savunma hattında ortaya çıkan sakatlık sorunlarını Marsilya'dan Duje Caleta-Car transferi ile kısmen çözmek istiyordu fakat transfer son anda gerçekleşmedi. RMC Sport'a göre Caleta-Car'ın kulübü Marsilya, transferi son noktada reddetti.

İlk etapta Marsilya tarafından da izin verilmesi beklenen transfer nedeniyle Caleta-Car, özel bir uçakla İngiltere'ye uçmaya hazırlanırken gerçekleşmediğini havaalanında öğrendi. Marsilya, transferin bitimine az bir süre kala yeni oyuncu bulamayacağı düşüncesiyle Caleta-Car'ın Liverpool'a gidişini son anda engelledi. 

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