İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, savunma hattında ortaya çıkan sakatlık sorunlarını Marsilya'dan Duje Caleta-Car transferi ile kısmen çözmek istiyordu fakat transfer son anda gerçekleşmedi. RMC Sport'a göre Caleta-Car'ın kulübü Marsilya, transferi son noktada reddetti.

İlk etapta Marsilya tarafından da izin verilmesi beklenen transfer nedeniyle Caleta-Car, özel bir uçakla İngiltere'ye uçmaya hazırlanırken gerçekleşmediğini havaalanında öğrendi. Marsilya, transferin bitimine az bir süre kala yeni oyuncu bulamayacağı düşüncesiyle Caleta-Car'ın Liverpool'a gidişini son anda engelledi.