Liverpool'un Caleta-Car transferine Marsilya'dan son dakika engeli
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpol, savunma hattına takviye adına Marsilya'dan Duje Caleta-Car'ı kadrosuna katmak istiyordu ki oyuncu İngiltere'ye doğru yola çıkmaya hazırlanırken Marsilya, son anda teklifi reddetme kararı aldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, savunma hattında ortaya çıkan sakatlık sorunlarını Marsilya'dan Duje Caleta-Car transferi ile kısmen çözmek istiyordu fakat transfer son anda gerçekleşmedi. RMC Sport'a göre Caleta-Car'ın kulübü Marsilya, transferi son noktada reddetti.
İlk etapta Marsilya tarafından da izin verilmesi beklenen transfer nedeniyle Caleta-Car, özel bir uçakla İngiltere'ye uçmaya hazırlanırken gerçekleşmediğini havaalanında öğrendi. Marsilya, transferin bitimine az bir süre kala yeni oyuncu bulamayacağı düşüncesiyle Caleta-Car'ın Liverpool'a gidişini son anda engelledi.