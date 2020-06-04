İngiltere transfer gündeminde ortalık karıştı.Haftalardır Liverpool'un kadrosuna katmak için çalışma yaptığı Timo Werner her an Chelsea'ye transfer olabilir.

Alman medyasından Bild'in iddiasına göre, Liverpool yıldız golcüyü bitirmek üzereydi ancak Chelsea son anda araya girdi ve 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma maddesini harekete geçirmek istedi.

Leipzig'in 60 milyon euro ayrılık bedeli belirlediği Werner, Chelsea'yle anlaşırsa Londra ekibi serbest kalma maddesini aktive edecek. Böylece Liverpool uzun süredir kadrosuna katmak istediği oyuncuyu elinden kaçırmış olacak.

4 senedir Leipzig'de forma giyen oyuncu bu sezon çıktığı 40 maçta 31 gol 12 asistlik performans sergiledi.



