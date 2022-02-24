Ligde zor günler geçiren Leeds United, Anfield deplasmanın hezimete uğradı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Salah (2), Mane (2), Matip ve Van Dijk attı.

Alınan bu galibiyetin ardından Liverpool lider Manchester City ile puan farkını 3'e indirdi. Mücadele sonrasında Van Dijk adını tarihe yazdırdı. Van Dijk, Premier Lig’de iç sahada en fazla yenilmeme rekorunu egale etti.

30 yaşındaki oyuncu henüz Anfield'da Liverpool formasıyla Premier Lig maçı kaybetmedi ve 59 lig maçının 51'inde sahadan galip ayrıldı.

1988-1996 arasında Manchester United forması giyen Lee Sharp, 59 maçla bir takım formasıyla Premier Lig’de iç sahada en fazla yenilmeme rekorunun sahibi. Sharp’ın Old Trafford’da çıktığı 59 maçta Manchester United, 47 galibiyet alırken 12 maçta da berabere kaldı.