İngiltere'de FA Cup yarı finalinde Liverpool, Manchester City'i 3-2 devirdi ve final biletini kaptı. Dev maçın ardından yayıncı kuruluş Tivibu Spor'a, Kırmızılılar'ın yıldız stoperi Virgil van Dijk röportaj verdi.

Maçın kalitesinin yüksek olduğunu söyleyen Hollandalı oyuncu, "Tansiyon hep yüksek oluyor bu tarz maçlarda, fantastik karşılaşmalar izletiyoruz ve bunun tarafı olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Bizim için çok önemliler ve her yerden geliyorlar. Zevkini çıkarmamız lazım" dedi.

Ardından muhabirin 'Türkiye'de çok fazla Liverpool taraftarı var. Türk futbolu ve Türk taraftarlar hakkında ne söylemek isterin?' sorusuna ise Van Dijk şu yanıtı verdi:

"Tansiyonu yüksek bir ülke. Onlara karşı çok kez rakip oldum. Orada oynayan arkadaşlarım da oldu. Jeffrey Bruma ve Galatasaray 'dan Ömer Bayram gibi... Onları her zaman görmek benim hoşuma gidiyor. Muhteşem bir ülke ve zevkini çıkaran taraftarlar var. Oradaki herkese selamlar."

Bu açıklamaların ardından Ömer Bayram da kişisel sosyal medya hesabından van Dijk'ı etiketleyerek Love Bro (Sevgiler kardeşim) yazıp, kalp emojisi koydu.

Hollanda doğumlu olan Ömer, daha önce verdiği bir röportajda Van Dijk'la çocukluk arkadaşı olduğunu ifade etmişti.