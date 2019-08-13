Liverpoollu taraftarlar, dev maç öncesi İstanbul’da doyasıya eğlendi
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesi Liverpool taraftarı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlendi, atkı ve kaşkol aldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim'de, Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da güvenlik nedeniyle bariyerlerle kapatıldı.
UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Liverpool ve Chelsea yarın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Büyük final öncesi takımlarını destekleme için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları, Taksim’de düzenlenen organizasyonda buluştu.
Liverpool resmi Türkiye Taraftar Grubu’nca düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Taksim’deki organizasyonda şarkıcı Jamie Webster, sahneye çıkarak takım şarkıları söyledi.
UEFA Süper Kupa müsabakası kapsamında Liverpool ve Chelsea yarın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Büyük final öncesi takımlarını destekleme için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları, Taksim’de düzenlenen organizasyonda buluştu.
Liverpool resmi Türkiye Taraftar Grubu’nca düzenlenen etkinlikte yüzlerce taraftar bir araya geldi. Taksim’deki organizasyonda şarkıcı Jamie Webster, sahneye çıkarak takım şarkıları söyledi.