İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yıldız stoperi Virgil van Dijk ile yeni sözleşme görüşmelerine hazır. CBS Sports'un haberine göre Liverpool, Van Dijk ile 5 yıllık yeni bir sözleşme için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

17 Ekim'de oynanan Merseyside Derbisi'nde Everton'a karşı bir diz sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan Van Dijk'ın şu anda İngiliz devi ile 2023'e kadar bir sözleşmesi bulunuyor.

Yıldız oyuncu, sağ dizinden geçirdiği başarılı ameliyata rağmen sezonun geri kalanını kaçıracak olsa da Jurgen Klopp, kulübün geleceğini uzun vadede garanti altına almak adına 29 yaşındaki Van Dijk ile yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.