Sezon başında herkesi ters köşe yapıp Daniel Sturridge'yi kadrosuna katan Trabzonspor için Adam Lallana iddiası gelmişti. Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun Bordo-Mavili ekibin de radarında olduğu ileri sürülmüştü.

ADAM LALLANA TRABZONSPOR'A MI GELİYOR?

İngiliz ekibi Liverpool, 32 yaşındaki futbolcusu Adam Lallana'nın sözleşmesini temmuz ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lallana'nın sezon sonundan sonra takımdan ayrılacağı ifade edildi.