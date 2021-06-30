İngiliz devi Liverpool, kadrosuna önemli bir yıldızı katmak adına temaslara başladı. AS'ın haberine göre Liverpool, Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez için bir ön görüşme gerçekleştirdi.

Niguez için fiyat yoklaması yapan Liverpool'a Atletico Madrid'in 80 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. Saul Niguez'in Atletico Madrid ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmakta.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplamda 41 maça çıkan yıldız oyuncu ile İngiltere'den Chelsea ve Manchester United'ın da ilgilendikleri aktarılmakta.