Juventus'ta dikkat çeken bir performans ortaya koyan ve ardından rekor bedelle transfer edilen Hollandalı defans De Ligt'i yedek bırakan milli futbolcumuz Merih Demiral'in talipleri artıyor.

50 milyon sterlin teklif edildi

Milli futbolcuya Liverpool'dan dev teklif gitti... Liverpool milli futbolcu Merih Demiral için Juventus'a 50 milyon sterlinlik teklif yaptı. Ancak Merih Demiral'ı satmak istemeyen İtalyan kulübü İngilizlere olumsuz dönüş yaptı.

Tottenham, Leicester City ve Atletico Madrid kulüpleri de Merih Demiral ile yakından ilgileniyor.

Geçen sezonun başında Sassuolo'dan 18 milyon Euro bedelle Juventus'a transfer olan Merih Demiral, çıktığı 22 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL



