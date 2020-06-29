İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldız stoperi Kalidou Koulibaly, her yaz olduğu gibi yine Avrupa'nın devlerinin hedefindeyken bu kez takımdan ayrılması muhtemel gözüküyor. Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Liverpool oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında öne çıkıyorlar.

Tuttosport'a göre Manchester City ve Liverpool arasında bu yaz gerçekleşmesi beklenen Koulibaly yarışında Liverpool'un Lovren hamlesi avantajı onlara çevirmiş durumda.

Napoli, Koulibaly için 90 milyon Pound istese de Liverpool, para teklifinin yanında Dejan Lovren'i takasta sunarak Manchester City'ye göre yarışta daha avantajlı duruma yükselmeyi başardı.