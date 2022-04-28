İngiliz ekibi Liverpool, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Jürgen Klopp ile nikah tazeledi. Liverpool, başarılı teknik adam ile 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

2015 yılından beri kulübün başında yer alan 54 yaşındaki Alman teknik adam, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Premier Lig ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu gibi başarıla imza attı.

Sözleşmeyi video mesajla duyuran Jürgen Klopp, "Eşim burada kalmamızı istediği için Liverpool'daki sözleşmemi uzattım. İyi bir eş olarak, eşiniz bir yerde kalmak istediğinde ne yapmalısınız? Kalmalısınız. Tabii ki tek sebep bu değil ancak sebeplerden biri. Biliyorsunuz, 'kulübümüzü' seviyorum ve Liverpool, olunabilecek en iyi yer. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yıllar önce kulüp yönetimi, 'Alman bir adamı' göreve getirmenin iyi bir fikir olacağını düşündü. Ve işte buradayız" ifadelerini kullandı.