İngiltere Premier Ligi’nde 97 puana ulaşmasına rağmen kendisinden 1 puan fazla alan Manchester City’ye kupayı kaptıran Kırmızılar, buna rağmen Ada’daki televizyon gelirlerinde 1 numara olmuş ve 152 milyon Pound’u kasasına koymuştu. Devler Ligi’nde ise teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde mutlu sona ulaşmayı başaran Liverpool’un UEFA’dan ise 98 milyon Pound gelir elde edeceği bildirildi. Bu arada Klopp’un da kontratının 2022’ye kadar uzatılması bekleniyor.