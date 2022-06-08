İngiltere Premier Lig'De şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Liverpool, transferde büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Darwin Nunez için Benfica'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Manchester United da devrede

Benfica'nın yakın zaman içerisinde kararını vermesi beklenirken, bi diğer İngiliz devi Manchester United da futbolcunun menajeri ile temas halinde

5 yıllık sözleşme

Liverpool'un, Benfica'nın kararını beklediği belirtilirken, Uruguaylı golcüye ise 5 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazır olduğunun altı çiziliyor.

Liverpool'a 2 gol birden

Bu sezon takımıyla 41 maçta 34 kez rakip fileleri havalandıran Darwin Nunez, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'a karşı her iki maçta da gol atmayı başarmıştı.

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