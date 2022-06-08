Liverpool'dan Darwin Nunez hamlesi! 100 milyon Euro'yu gözden çıkardı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool transferde büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor. Ligde şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan ancak Manchester City'nin gerisinde kalan İngiliz ekibinde hedef Benfica'nın yıldız Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez. Liverpool'un golcü futbolcu için yaklaşık 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig'De şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Liverpool, transferde büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Darwin Nunez için Benfica'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 100 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Manchester United da devrede
Benfica'nın yakın zaman içerisinde kararını vermesi beklenirken, bi diğer İngiliz devi Manchester United da futbolcunun menajeri ile temas halinde
5 yıllık sözleşme
Liverpool'un, Benfica'nın kararını beklediği belirtilirken, Uruguaylı golcüye ise 5 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazır olduğunun altı çiziliyor.
Liverpool'a 2 gol birden
Bu sezon takımıyla 41 maçta 34 kez rakip fileleri havalandıran Darwin Nunez, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'a karşı her iki maçta da gol atmayı başarmıştı.