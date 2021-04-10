Geçen sezonu Premier Lig'i şampiyon tamamlayan Liverpool, bu sezon ise tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bitime 8 hafta kala ilk 4'ün gerisinde kalan Kırmızılar!a özellikle 2021 yılı yaramadı.

Kırmızı beyazlılar, bu sene Premier Lig'de evi Anfield Road'da çıktığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Sadece Manchester United karşısında 0-0'lık sonuçla 1 beraberlik alabilen Liverpool, sırasıyla Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea ve Fulham ile çıktığı 6 maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda Mohamed Salah'ın penaltısıyla 1 gol bulabilen Liverpool, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.





Ozan Kabak ilk peşinde

Karşılaşma öncesinde kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Ozan Kabak da Aston Villa ile oynanacak karşılaşmada Anfield Road'daki ilk galibiyetini almak istediğini dile getirmişti.

Liverpool'un 2021 yılında evindeki maçları;

Liverpool-Man Utd: 0 - 0

Liverpool-Burnley: 0 - 1

Liverpool-Brighton: 0 - 1

Liverpool-Man City: 1 - 4

Liverpool-Everton: 0 - 2

Liverpool-Chelsea: 0 - 1

Liverpool-Fulham: 0 - 1