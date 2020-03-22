İngiltere'de etkili olan corona virüsü salgını nedeniyle süpermarketlerde yaşanan yoğunluk ve risk nedeniyle Liverpool kulübü bir adım attı. Kulübün CEO'su Peter Moore, attığı tweet ile Anfield görevlilerinin marketlerde yaşlılara yardım, yiyecekleri araçlara götürmek gibi görevlerde gönül olduklarını açıkladı.

Merseyside'daki süpermarket yöneticilerine yönelik konuşan Moore, Anfield stadyum sorumlularının, kalabalık kontrolü, kuyruk yönetimi, park kontrolü, yaşlılara yardım etmek ve yiyeceklerini arabalarına götürmek için yardım etmek için gönüllü olma konusunda zaman ve uzmanlıklarını kullanacaklarını açıkladı.



