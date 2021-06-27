







İngiliz devi Liverpool, sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılan ve PSG'ye transfer olan Georginio Wijnaldum'un boşluğunu doldurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Liverpool'un Ajax'tan Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak istediği ifade edilmekte.

Daily Express'e göre Liverpool, Wijnaldum sonrası orta sahadaki boşluğu bir başka Hollandalı Gravenberch ile doldurmak istiyor. 19 yaşındaki oyuncunun Ajax ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunmakta.

Juventus ve PSG'nin de kadrosuna katmak istediği Ryan Gravenberch'in bonservis bedelinin 35 milyon Euro düzeyinde olması bekleniyor.