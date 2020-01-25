Liverpool’da seri 40’a çıktı

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasının kapanış maçında lider Liverpool, deplasmanda Wolverhampton Wanderers’ı 2-1 yenerek, Manchester City ile puan farkını 1 maç eksiği olmasına rağmen 16’ya çıkardı. Puanını 67’ye yükselten ve ligde bu sezonki 23. maçında da yenilgi yüzü görmeyen Kırmızılar, toplamda ise namağlup serisini 40’a çıkardı. Gözünü şampiyonluğun yanı sıra Arsenal’in 49 maçlık serisine diken Jürgen Klopp’un ekibi, yarın FA Cup’ta Shrewsbury ile 29 Ocak’ta da ligde West Ham United’la deplasmanda karşılaşacak.