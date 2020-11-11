İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Joe Gomez, milli takım kampında sakatlandı. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool’da savunmada görev yapan futbolcuların sakatlıklarına bir yenisi eklendi. İngiltere’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki Belçika ve İzlanda maçları için milli takım kadrosunda yer alan 23 yaşındaki Gomez, antrenmanda sakatlandı.Gomez’in durumunun ciddi olup olmadığına yönelik açıklamanın kontrollerden sonra yapılması bekleniyor.

Premier Lig’de geçen sezon 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool’da, savunma oyuncuları Virgil van Dijk, Fabinho ve Trent Alexander-Arnold art arda sakatlanmıştı.

AA